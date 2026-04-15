İnci Kefali İçin Av Yasağı başladı

DÜNYADA yalnızca Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen inci kefali için her yıl uygulanan av yasağı, 15 Nisan itibarıyla başladı. 15 Temmuz'a kadar sürecek olan yasak kapsamında, balığın üreme döneminde korunması için bölgedeki balıkçılar da 3 ay boyunca bu balığı avlayamayacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bölgedeki kuraklık nedeniyle balığın gölden üremek için gittiği akarsularda neredeyse su bulamadığını belirterek, "Bu yıl ümit verici görüntüler var" diye konuştu.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek içi tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme göçüne çıkan inci kefallerinin bu tarihlerde avlanması yasaklanıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali için 3 aylık av yasağı, 15 Nisan itibarıyla başladı. İnci kefalleri Van Gölü Havzası'nda birçok kişinin ekmek kapısı olurken, balıkçılar, son kez ağlarını gölden çekti. Yasakla beraber 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlanamayacak. Bu süre içinde inci kefalleri, gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, sürüler halinde tatlı sulara gidecek. Burada üremelerini gerçekleştirecek balıklar, tekrar ana vatanları olan Van Gölü'ne dönüş yapacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefallerinin üreme göçüne çıktığını belirterek, geçen yıllarda bu balıklar için en büyük sorunun su olduğunu söyledi. Bölgede ciddi kuraklık yaşandığını belirten doktor Akkuş, "Yani balık gölden üremek için akarsulara girdiği zaman maalesef akarsularda neredeyse su bulunmuyordu. Çünkü geçtiğimiz yıllarda kış aylarındaki kar yağışı çok düşüktü. Bu yıl ümit verici görüntüler var. Çünkü şu anda nisan ayının ortalarındayız ve halen Van'a kar yağıyor. Bu çok sevindirici bir durum. Bu yaz aylarında akarsulardaki su miktarının geçen yıla göre daha fazla olacağının bir işareti bir göstergesi. Bu yıl kış, kar yağışının bol geçtiği bir dönem oldu. Bu nedenle önümüzdeki yaz, geçen yıla göre akarsu debilerinin daha yüksek olmasını bekliyoruz" dedi.

KAÇAK AVCILARA DİKKAT

Üreme göçüne çıkan inci kefallerinin dalgalarla, martılarla mücadele ettiğini, akıntıları geçtiğini belirten Akkuş, inci kefallerinin yenemediği tek düşmanının ise kaçak avcılar olduğunu söyledi. Koruma çalışmaları için kolluk kuvvetlerinin günler öncesinde toplantılar yaptığını belirten doktor Akkuş, "Öncelikli olarak balığı gölde avlatmayacağız. Öyle ya da böyle balık avlanırsa kara yoluyla taşıtmayacağız. Kara yoluyla taşınan balığı sattırmayacağız. Bu noktada en büyük sorumluluklardan birisi Van Gölü etrafındaki yaşayan insanlara yani bizlere düşüyor. Balığı korumak sadece bir kurumun görevi değil. Balığı korumak, Van Gölü etrafındaki yaşayan bütün insanların görevi. Şayet biz balığı satın almazsak o zinciri kırmış oluyoruz ve kaçak avcılığı da önlemiş oluyoruz. Bu yıl yine geçen yıllarda olduğu gibi jandarma bütün planlarını hazırlamış durumda" diye konuştu.

BÖLGENİN MARKA DEĞERİ

Özellikle merkezlerde inci kefalinin satışının önlenmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Akkuş, "Balık aslında bu bölgede bir balıktan çok daha ötesini ifade ediyor. Kültürel bir değer, bir marka değerini ifade ediyor ve her yıl binlerce insan balıktan geçimini sağlıyor. Ümit ediyoruz ki bu yıl başarılı bir üreme sezonu geçirilir ve Van Gölü'ndeki balıkçının ekmeğini çaldırtmayız" dedi.