İnci Kefali için Av Yasağı Öncesi Son Hazırlıklar

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar, son ağlarını suya bırakıyor.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor.

Kentteki balıkçılar da inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla uygulanacak yasak öncesinde göldeki mesailerini sürdürüyor.

Soğuk havaya rağmen göle açılarak son ağlarını göle bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da yasağın başlamasıyla sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tekneleri denetleyerek yasağa uyulması konusunda balıkçıları uyarıyor.

"Bundan sonra teknelerimizi karaya çıkaracağız"

Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Metin Teran, AA muhabirine, 25 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını söyledi.

Balık bolluğunun mevsime göre değişiklik gösterdiğini belirten Teran, şunları kaydetti:

"Yasak zamanı yaklaşıyor, işlerimiz güzel gidiyor. Dalgalardan dolayı biraz sorun yaşıyoruz ama hava güzel. Yıllardır ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Son bir haftamız kaldı ve son ağlarımızı atıyoruz. 15 Nisan'da av yasağı başlıyor. Artık ağlarımızı atmayacağız. Bundan sonra teknelerimizi karaya çıkaracağız. Ekipler, balıkları, teknelerimizi kontrol edecek. Sahil güvenliğimize ve deniz polislerimize teşekkür ederiz."

"Vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz"

Verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Sadrettin Tan ise av yasağına sayılı günler kala mesailerini sürdürdüklerini söyledi.

Av yasağı süresince balığın avlanmamasını isteyen Tan, "Önlemlerin alınmasını ve vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz. Kaçak avcılık olmazsa hem bizim hem de vatandaşlar için mükemmel olur. Teknelerimizi yavaş yavaş karaya çekeceğiz. Genel bakımlarını yapacağız. Ekipler limana gelip kontrollerini yapıyorlar." diye konuştu.