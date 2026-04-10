İnci Kefali için Av Yasağı Öncesi Son Hazırlıklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'nde balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi son ağlarını suya bırakıyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar, son ağlarını suya bırakıyor.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor.

Kentteki balıkçılar da inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla uygulanacak yasak öncesinde göldeki mesailerini sürdürüyor.

Soğuk havaya rağmen göle açılarak son ağlarını göle bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da yasağın başlamasıyla sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tekneleri denetleyerek yasağa uyulması konusunda balıkçıları uyarıyor.

"Bundan sonra teknelerimizi karaya çıkaracağız"

Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Metin Teran, AA muhabirine, 25 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını söyledi.

Balık bolluğunun mevsime göre değişiklik gösterdiğini belirten Teran, şunları kaydetti:

"Yasak zamanı yaklaşıyor, işlerimiz güzel gidiyor. Dalgalardan dolayı biraz sorun yaşıyoruz ama hava güzel. Yıllardır ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Son bir haftamız kaldı ve son ağlarımızı atıyoruz. 15 Nisan'da av yasağı başlıyor. Artık ağlarımızı atmayacağız. Bundan sonra teknelerimizi karaya çıkaracağız. Ekipler, balıkları, teknelerimizi kontrol edecek. Sahil güvenliğimize ve deniz polislerimize teşekkür ederiz."

"Vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz"

Verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Sadrettin Tan ise av yasağına sayılı günler kala mesailerini sürdürdüklerini söyledi.

Av yasağı süresince balığın avlanmamasını isteyen Tan, "Önlemlerin alınmasını ve vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz. Kaçak avcılık olmazsa hem bizim hem de vatandaşlar için mükemmel olur. Teknelerimizi yavaş yavaş karaya çekeceğiz. Genel bakımlarını yapacağız. Ekipler limana gelip kontrollerini yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Van Gölü, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:03:37. #.0.5#
SON DAKİKA: İnci Kefali için Av Yasağı Öncesi Son Hazırlıklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.