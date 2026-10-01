İncili Camisi'nde emekli din görevlileri Kaymakam ve Müftüyle sabah namazında buluştu - Son Dakika
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İncili Camisi'nde emekli din görevlileri Kaymakam ve Müftüyle sabah namazında buluştu

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında emekli din görevlileri, İncili Camisi'ndeki sabah namazında buluştu. Kaymakam Ünal Coşkun ve Müftü Mehmet Süsün'ün katıldığı buluşmada Müftü Süsün namazı kıldırdı, katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, tarihi İncili Camisi'nde emekli din görevlileri sabah namazında bir araya geldi.

Kaymakam Ünal Coşkun ve Müftü Mehmet Süsün ile çok sayıda emekli din görevlisinin katıldığı sabah namazı buluşmasında, Müftü Mehmet Süsün sabah namazını kıldırırken, emekli müftü Fuat Altıntaş da duada bulundu.

İncili Cami İmam Hatibi Salih Çiftci günün anısına bir konuşma yaptı.

Kaymakam Ünal Coşkun, tüm din görevlilerinin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlarken, sağlıklı ömürler diledi. Etkinliğe katılanlara kahvaltı ikram edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, yarın sabah yine tarihi Kurşunlu Camisi'nde sabah namazı buluşmasında bir araya geleceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İncili Camisi'nde emekli din görevlileri Kaymakam ve Müftüyle sabah namazında buluştu - Son Dakika
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