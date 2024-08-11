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İncirde hasat başladı, üreticiler sezondan umutlu

İncirde bu yıl rekolte düşük, kalite yüksek

AYDIN - Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da sıcaklar, incir sezonunu öne çekerken, hasada erken başladıklarını ifade eden incir üreticisi Berkay Avcu; "Bu yıl rekoltede yüzde 20'lik bir kayıp var ama kalite yüksek seyrediyor" diyerek güzel bir sezonun kendilerini beklediğini ifade etti.

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80'ini karşılayan Aydın'da da üreticileri hasat telaşı sardı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir bahçelerine inen üreticiler, bir yandan incirlerini topluyor bir yandan da incir seçimlerini gerçekleştiriyor. Bu yıl etkili olan sıcaklar, incir sezonunu öne çekerken, hasada başladıklarını ifade eden Germencik ilçesindeki incir üreticisi Berkay Avcu, bu yıl kaliteden memnun olduklarını ancak rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.

Erken başlayan hasat sezonun normalden önce biteceğini ifade eden incir üreticisi Berkay Avcu; "7 yaşından beri bu mesleği yapıyorum, hem kendi mesleğimi yapıyorum hem çiftçilikle devam ediyorum. Sezon başladığı zaman onlara yardımcı oluyorum. Aslında hemşirelik mesleğini icra ediyorum ama sezonlarda aileme yardıma geliyorum. Boş zamanlarımda, nöbetlerimden sonra. 15-20 yıldan beri bu işin içindeyim. Kuraklıklardan dolayı incir erken başladı bu sene. Bu yıl rekolte az ama kaliteli yüksek seyrediyor. Büyük ihtimalle incir sezonu erken bitecek. Önceden Eylül'ün ortalarına kadar devam ediyordu ama bu sezon Ağustos sonlarına doğru bitmesi bekleniyor. Normalde incir 45 günü civarı sürüyordu ama bu seneki kuraklıklardan dolayı 30-35 güne kadar düşecek gibi gözüküyor. Erken başladı erken bitecek diye düşünüyoruz sezonun. Kalitelerden memnunuz. Bu sene incirlerde hurda ya da küçük olması ile ilgili bir problemimiz yok. Rekolte beklenenin altında gerçekten. Neredeyse yüzde 20'lik bir kayıp olduğu düşünülüyor. Ama tabi sonuçlar mevsim sonunda belli olacak. O zamana kadar bekleyeceğiz. Hayırlı bir hasat sezonu bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz gibi gider. Don veya yağmur gibi durumlar vurmazsa güzel bir sezon bizi bekliyor. Bereketli bir sezon olur inşallah, bütün incir üreticilerine kolay gelsin" dedi.