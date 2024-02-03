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İnebolu'da Orman İşçisi Ağaç Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnebolu'da Orman İşçisi Ağaç Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

İnebolu\'da Orman İşçisi Ağaç Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman kesiminde çalışan Mustafa Genç, kestiği ağaç üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

03.02.2024 23:01
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Özlüce köyünde orman kesiminde çalışan Mustafa Genç'in 15 gün önce kestiği ağaç üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Genç, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Genç, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İnebolu'da Orman İşçisi Ağaç Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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