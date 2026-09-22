İnebolu'da ses cihazıyla kaçak avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bıldırcın sesi çıkaran cihazla kaçak avcılık yapan 3 kişiye toplam 622 bin 791 lira ceza kesildi.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri koruma ve kontrol faaliyetlerinde ormanlık alana yerleştirilen ses cihazı ve aydınlatma sistemiyle gece kaçak avcılık yapan 3 kişiyi tespit etti.

Çevrede inceleme yapan ekipler, bir araç içerisindeki karton kutularda canlı 117 bıldırcın ile avda kullanılan çok sayıda malzeme buldu.

Malzemelere el koyan ekipler, kaçak 3 avcıya toplamda 622 bin 791 lira para cezası uyguladı.

Bıldırcınlar ise yeniden doğaya salındı.

Doğal yaşam alanlarının ve yaban hayatının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.