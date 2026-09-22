İnebolu'da ses cihazıyla kaçak avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi - Son Dakika
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İnebolu'da ses cihazıyla kaçak avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bıldırcın sesi çıkaran cihazla gece kaçak avcılık yapan 3 kişi tespit edildi. Araçta 117 canlı bıldırcın bulunurken, 3 avcıya toplam 622 bin 791 lira ceza kesildi ve bıldırcınlar doğaya salındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bıldırcın sesi çıkaran cihazla kaçak avcılık yapan 3 kişiye toplam 622 bin 791 lira ceza kesildi.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri koruma ve kontrol faaliyetlerinde ormanlık alana yerleştirilen ses cihazı ve aydınlatma sistemiyle gece kaçak avcılık yapan 3 kişiyi tespit etti.

Çevrede inceleme yapan ekipler, bir araç içerisindeki karton kutularda canlı 117 bıldırcın ile avda kullanılan çok sayıda malzeme buldu.

Malzemelere el koyan ekipler, kaçak 3 avcıya toplamda 622 bin 791 lira para cezası uyguladı.

Bıldırcınlar ise yeniden doğaya salındı.

Doğal yaşam alanlarının ve yaban hayatının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnebolu'da ses cihazıyla kaçak avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi - Son Dakika
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