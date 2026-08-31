İnebolu\'da Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İnebolu'ya bağlı Özlücü köyündeki balıkçı barınağında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun, ormanları, dağları, yaylaları ve eşsiz tabiatının yanı sıra Karadeniz'le buluşan uzun kıyılarıyla da büyük zenginliğe sahip bir şehir olduğunu söyledi.

Kastamonu'da 170 kilometrelik sahil şeridi bulunduğuna dikkat çeken Vali Dallı, "İlimizin 6 kıyı ilçesinde balıkçılık, asırlardır olduğu gibi bugün de birçok hemşehrimizin geçim kaynağıdır. Bugün ilimizde 9 balıkçı barınağımız ve 1 limanımızda, 234 ruhsatlı balıkçı gemimiz, 977 ruhsat tezkereli balıkçımız ve 597 amatör balıkçımızla her yıl binlerce ton su ürünü sofralarımıza gelmekte ve ekonomimize katkı vermektedir." dedi.

Balıkçıların emeğinin karşılığını alabilmesi ve balıkçılık sektörünün güçlenmesi için ilgili kurumlarla çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten Vali Dallı, şunları söyledi:

"Burada denizlerimizi, balık stoklarımızı ve su ekosistemimizi korumanın hayati önemine de dikkati çekmek istiyorum. Sürdürülebilir avcılık, sadece mevzuata uymak anlamına gelmemelidir. Sürdürülebilir avcılık, geleceğe, gelecek nesillerimizin rızkına sahip çıkmak, denizin hakkını gözetmek ve balıkçılık mesleğinin geleceğini korumak demektir. Bu noktada özellikle av yasaklarına, boy ve dönem sınırlamalarına, kullanılan av araçlarına ilişkin kurallara hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyorum. Denizlerimizin ve su ürünlerimizin korunması amacıyla ilgili kurumlarımız da denetimlerini hassasiyetle sürdürecekler."

Dallı, balıkçıların can güvenliğinin de öncelikleri olduğunu belirterek, "Hiçbir av, hiçbir kazanç, hiçbir ekonomik değer insan hayatından daha kıymetli değildir. Bizim en büyük temennimiz, sezon başında uğurladığımız her bir balıkçımızı, sezon sonunda sağ salim ailesine, evine ve sevdiklerine kavuşturabilmektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de konuşmasında, balıkçılık ve su ürünleri konusunda TBMM'de araştırma komisyonu kurulduğunu söyledi.

Kendisinin de bu komisyonda görev aldığını ifade eden Ekmekci, şunları kaydetti:

"Balıkçılık ve su ürünleri konusunda. Bütün partilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir komisyon ve 4 ay süreyle faaliyette bulunduk. İlk saha ziyaretimizi de İnebolu'da yapmıştık. Milletvekillerimiz, uzmanlarımız gelmişlerdi. Konuları yerinde incelemişlerdi ve balıkçılarımız, kooperatiflerimiz sorunlarını, sıkıntılarını bizzat ilk elden dile getirmişlerdi. Bu konuda uzmanlarımızla, üniversitedeki hocalarımızla her türlü detaylı bir şekilde konuşmuştuk ve daha sonra başka illerde de başka kıyılarda da bu çalışmalar devam etti. Bütün balıkçılar, sektör temsilcileri kısacası bütün paydaşları aynı şekilde dinledik, konulara vakıf olduk. ve sonunda da çok kapsamlı bir rapor hazırlandı. Bu raporu da kıymetli bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya takdim ettik. Şimdi bu rapor doğrultusunda bu sektörde yapılan düzenlemelerin değişikliklerin olumlu yönde yapılan gelişmelerin de olduğunu görmek gerçekten çok mutluluk verici."

Ekmekci, yeni av sezonunun balıkçılar ve tüm sektör için hayırlı olmasını diledi.

İnebolu İlçe Müftüsü Ali Söyler'in yaptığı duayla devam eden program, kurban kesimi ve palamut ikramıyla sona erdi.

Törene, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Özcan Gazioğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, kurum amirleri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.