İnegöl'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de firari hükümlü yakalandı

İnegöl\'de firari hükümlü yakalandı
06.06.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firari hükümlü yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö'yü (32) Yeniceköy Mahallesi'nde yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

N.A. (60) yönetimindeki 06 FV 0129 plakalı kamyon, Akhisar Mahallesi ile Şehitler Mahallesi arasındaki toprak yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’dan Victor Nelsson’a kötü haber Galatasaray'dan Victor Nelsson'a kötü haber
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar 2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:34
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
07:34
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
06:21
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
01:17
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
00:59
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası
Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 09:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.