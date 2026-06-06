İnegöl\'de firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö'yü (32) Yeniceköy Mahallesi'nde yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

N.A. (60) yönetimindeki 06 FV 0129 plakalı kamyon, Akhisar Mahallesi ile Şehitler Mahallesi arasındaki toprak yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.