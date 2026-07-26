İnegöl\'de 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki dairenin penceresinden düşen Alpaslan K. (5), ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Günebakış Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Alpaslan K., oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun yaklaşık 5 metre yükseklikten düştüğünü gören ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpaslan K., tedaviye alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.