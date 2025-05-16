Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çöken toprağın altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.
Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde, altyapı çalışması kapsamında kazı yapılırken toprak çöktü.
İşçi Kadri E. (51) toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Kadri E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Altyapı Çalışmasında İşçi Göçükte Kaldı - Son Dakika
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