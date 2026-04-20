Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Gökmen Ç. (45) Yönetimindeki 16 SJZ 38 plakalı beton mikseri kırsal Karalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta mahsur kalan sürücü, ön camın kırılmasıyla kurtarıldı.
Yaralanan Gökmen Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
