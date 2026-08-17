İnegöl\'de Çadır Kentte Kavga: 6 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sıradan 3 çadır ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre, işçi çocuklarının arasında başlayan tartışma, ailelerin de olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgada darp sonucu Mehmet U. (46), Ömer U. (21) ve Yusuf U. (20) ile karşı gruptan İsmail Y. (21), Kübra Y. (24) ve Mehmet Y. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.