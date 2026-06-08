İnegöl'de Çocuk Parkında Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Çocuk Parkında Pompalı Tüfekle Saldırı

08.06.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de çocuk parkında pompalı tüfekle yapılan saldırıda 10 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

1) ÇOCUK PARKINDA 10 KİŞİNİN YARALADIĞI POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIYA 5 GÖZALTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki çocuk parkına dün saat 18.00 sıralarında giden Özkan Ç. (18), Emirhan Y. (18) ve Melih K. (18) ile burada top oynadıkları Uğurcan V. (27) ve Berat V. (21) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Özkan Ç., Emirhan Y. ve Melih K., saat 21.00 sıralarında ellerindeki tüfekle parka geri döndü. Parkta bulunanlara pompalı tüfekle defalarca ateş açan 3 şüpheli kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Uğurcan V. ve Berat V.'nin yanı sıra Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ambulans ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Çevik kuvvet ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için şüphelilerden Özkan Ç.'nin babasına ait marketin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli yakalanırken, kavgaya karışan Uğurcan V. ile Berat V. de tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

'DARBEDİLİNCE KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİK'

Tüfeği kullanan Özkan Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Olaydan 2 saat önce parkta top oynadığımız şahıslar bizi darbetti. Biz de bu duruma sinirlenip, yeniden parka giderek tüfekle korkutmak için ateş ettik" dediği öğrenildi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Çocuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Çocuk Parkında Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:20
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:04
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:05:53. #.0.5#
SON DAKİKA: İnegöl'de Çocuk Parkında Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.