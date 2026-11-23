İnegöl'de dere kenarında bulunan erkek ceset, aranan 33 yaşındaki kişiye ait olabilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de Kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki dere kenarında bulunan erkek cesedin, 25 Ekim'de evinden ayrılan ve aranan 33 yaşındaki kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor. Ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir aranan kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.
Kırsal Hamzabey Mahallesi eski köprü mevkisindeki dere kenarında erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin, Mesudiye Mahallesi'ndeki evinden 25 Ekim'de ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Emrah G'ye (33) ait olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?