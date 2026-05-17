İnegöl'de Dernekte Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıktı. 2 çocuğun dernekte çıkardığı yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın saat 18.15 sıralarında Cuma mahallesi Elektrik sokakta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde çıktı. Pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmak ile tutuşturup kaçtı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu dernekte hasar meydana geldi.

Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, yangını çıkaran 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),