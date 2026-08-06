İnegöl\'de Elektrikli Bisiklet Uçuruma Düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan elektrikli bisiklet uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy ile Esenköy mahallelerini bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Esenköy Mahallesinden, Yeniceköy Mahallesine seyir halinde olan Cuvan D.'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan elektrikli bisiklet, yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Recep Tayyip E. (12) ve İsmail D. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.