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İnegöl'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi.

İnegöl\'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
16.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kalburt ile Cerrah yolu arasında seyreden Burcu A. idaresindeki 16 BAP 519 plakalı otomobil ile Orhan Y. idaresindeki 16 M 06159 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından Burcu A. sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Burcu A, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnegöl'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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