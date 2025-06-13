Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş emme makinesine bacakları sıkışan bir işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çalışan M.İ. (29) talaş emme makinesine bacaklarını sıkıştırdı.
Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan M.İ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de İşçi Talaş Makinesine Sıkıştı - Son Dakika
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