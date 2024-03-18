Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı, park halindeki kamyonete çarpmaları sonucu yaralandı.
Mesudiye Mahallesi'nde ehliyetsiz sürücü B.K. (16), polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp 16 MB 4953 plakalı motosikletle kaçmaya başladı.
Aşırı süratlenen motosiklet, Mesut ile Sakin sokakların kesişiminde kontrolden çıkarak park halindeki 16 F 3251 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü B.K. ile arkasında bulunan D.B. (16) yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kaza yaptı - Son Dakika
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