İnegöl\'de Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikanın duvarına çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halindeki Hasan Ş. (52) yönetimindeki 16 J 9995 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir fabrikanın duvarına çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet A, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
