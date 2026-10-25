723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor - Son Dakika
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723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor

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723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor
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Bursa’da Bizans döneminden kalan 723 yıllık şifalı kaplıcası ve tarihi yapısıyla tam 102 yıldır şifa merkezi olan 150 yataklı Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin yeni açılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde 60 yatağa düşürülerek taşınması...

Bursa’da felç, inme ve kaza sonrası engelli kalan hastalara fizik tedavi hizmeti veren hastanenin taşınma kararına vatandaşlardan tepki geldi. Kapasitenin düşeceğini öne süren Bursalılar, Sağlık Bakanlığından kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

BİZANS DÖNEMİNDEN KALAN KAPLICASIYLA BİLİNİYOR

Bizans döneminden kalan 723 yıllık kaplıcası ve tarihi yapısıyla bilinen hastanede her gün binden fazla kişinin ayaktan tedavi gördüğü belirtiliyor. 15 Temmuz öncesinde askeri hastane olarak hizmet veren hastane, 10 yılı aşkın süredir başta A grubu felçli hastalar olmak üzere vatandaşlara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyor.

723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor

“KAPASİTE ÜÇTE BİRE DÜŞECEK” İDDİASI

Bursalılar adına konuşan Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, hastanenin yeni hastanenin bir parçası olarak taşınmasını “büyük kayıp” olarak değerlendirdi. Gürsoy, 150 yatak kapasitesinin üçte bire, günlük bin 500'e varan ayaktan muayene ve tedavi hizmetinin ise 5'te bire düşeceğini öğrendiklerini öne sürdü.

Gürsoy, “Bu hastanede başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere her gün binden fazla kişi hizmet almaktadır. Alanında uzman personeller A grubu felçli hastalar başta olmak üzere nörolojik ve ortopedik rehabilitasyonun yanı sıra lenfödem, skolyoz, el rehabilitasyonu, ergoterapi, konuşma terapisi ve robotik rehabilitasyon gibi özellikli hizmetler sunmaktadır. Burası Marmara Bölgesi’nde çok bilinen ve tanınan klasik bir hastanedir” dedi.

723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor

“ANITLAR KURULU’NDAN ONAYLI GÜÇLENDİRME PROJESİ VAR”

Hastanenin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmak istendiğini belirten Gürsoy, şöyle devam etti:

“Geçmişte Anıtlar Kurulu’ndan da onay almış güçlendirme projesi vardır. Hastaneyi tam anlamıyla boşaltmadan bu güçlendirme işlemi yapılabileceği de bu projede bulunmaktadır. Ayrıca güçlendirme mümkün değilse, bu hastaneyi benzer hizmetlerle inşa edilmiş ve şu anda atıl haldeki Barem’e taşımak ve orada daha kapsamlı hizmet vermek de mümkün olabilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak protokol ile çeşitli takas alternatifleri hayata geçilebilir.”

723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor

“ÖZEL HASTANELERİN İŞTAHINI KABARTACAK”

Kapasitenin azalmasıyla zaten sıkıntılı olan fizik tedavi randevularının daha da aksayacağını savunan Gürsoy, “Devletimiz felçli ve fizik ve tedavi ihtiyacı olan hastalarımızı özel hastanelerin insafına mı bırakacak? Şu anda Bursalılar fizik tedavi hizmetleriyle ilgili bile 3-4 ay sonrasına randevu alabiliyorlar. Kapasitenin yeni hastanede düşmesiyle neredeyse randevu ve yataklı hizmet almak imkansız hale gelecek. Bu durumda bölgedeki özel hastanelerin iştahını kabartacak” sorusunu yöneltti.

Gürsoy, “Vatandaş yüksek bedellerle fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini özel hastanelerden almak durumunda kalacak. Gelir düzeyi orta ve düşük olan vatandaşlarımız ise özel hastanelere bu fiyatlarla ulaşamayacağı için en doğal hakkı olan sağlık hizmetinden yararlanamayacaktır” diye konuştu.

723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NA ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyen Gürsoy, şunları kaydetti:

“İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin müstakil hastane statüsünün, mevcut hizmet kapasitesinin ve özellikli rehabilitasyon birimlerinin korunması kapsamında şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) binasının alternatif bir hizmet yerleşkesi olarak değerlendirilmesini rica ediyoruz. Söz konusu tesisin fiziki şartları mevcut hastanenin hizmetlerini daraltmadan devam ettirmesine uygun olduğu ifade edilmekte olup, ilgili kamu kurumları arasında yapılabilecek bir protokol ve gerekli teknik değerlendirmelerle hastanenin mevcut hizmetlerini kurumsal bütünlüğünü koruyarak sürdürmesinin Bursa ili ve çevresinde rehabilitasyon hizmetlerinin aksamaması açısından kıymetli olduğu düşüncesindeyiz.”

723 yıllık geçmişi olan şifa hastanesi taşınıyor

HASTADAN EMİNE ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Hastanede aldığı tedaviyle sağlığına kavuştuğunu belirten Şükran Alagöz (74) de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a çağrıda bulundu. Alagöz, “Biz mevcut hastanemizden çok memnunuz. Emine Hanım’ın yaşlılar ve şehit gazi aileleri ile yakından ilgilendiğini biliyoruz. Daha önce askeri hastane olarak şimdi de hem askerler ve ailelerinin yanısıra garip gurebaya hizmet veren İlker Çelikcan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi’nin yeni hastanenin küçük bir bölümünde hizmet vermesi Bursalıları mağdur eder” dedi.

Nüfusun yaşlandığına ve fizik tedavi ihtiyacının arttığına dikkat çeken Alagöz, “Bu hastanedeki tecrübeli doktor ve sağlık personelinin şu andaki atıl Barem’e taşınması en doğru karar olacaktır. Sonrasında bu bina aslına uygun olarak yeniden inşa edilip güçlendirilirse Bursa’nın simgesi Çekirge’deki askeri hastanede dualara vesile olan hizmetler devam edebilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon HastanesiAli Osman SönmezAli Osman SönmezDevlet HastanesiSağlıkBursaSon Dakika

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