Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
M.V.A. (45) yönetimindeki 45 NE 825 plakalı otomobil, Akhisar Alanyurt bağlantı yolunda, T.T. idaresindeki 49 DC 275 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kamyon-Otomobil Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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