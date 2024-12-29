İnegöl\'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Sürücülere Jandarma Yardım Etti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere, jandarma ekipleri yardım etti. Sürücülerin ve araçlarının kurtarılması kameralarca kaydedildi.

İnegöl'ün Çayyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı. Zincir takmadan yokuş çıkmaya çalışan bazı sürücüler yolda kalarak zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri araçları yoldan çıkarmak için sürücülere yardım etti. Yolda kalan sürücülerin ve araçlarının kurtarılması çalışmaları bir sürücünün cep telefonu kamerası ile kaydedildi.