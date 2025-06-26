6 SAAT ARANDI, SONUÇ ALINAMADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün sabah evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Ramiz Göktaş (61) için Boğazköy Barajı'nda dalgıç polisler tarafından 6 saat boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı. 2 çocuk babası Göktaş'ı arama çalışmaları, baraj çevresinde AFAD, İNDAK ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kayıp Adam için 6 Saat Arama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?