Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

21.03.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağmurlu yolda hız yapan sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki Aslan Demir hayatını kaybetti. Sürücü İmran S. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, beton reklam panosuna çarpması sonucu hayatını kaybeden araçta yolcu konumundaki Aslan Demir(20), son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan sürücü İmran S.'nin (18) ilk ifadesinde bayram namazına yetişmek için hızlı yaptığını söylediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda İmran S.'nin kontrolünü yitirdiği 48 RG 073 plakalı otomobil, mobilya mağazasının beton reklam panosuna çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan sürücü ve yolcular Aslan Demir ile Mert C.'yi (19) çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aslan Demir'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı sürücü ve Mert C. ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin yakınlarına teslim edilen Aslan Demir'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İnegöl Hüdai Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında İlçe Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından bugün taburcu edilen sürücü İmran S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinde, bayram namazına yetişmek için hız yaptığı ve bu sırada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aslan Demir, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 20:32:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.