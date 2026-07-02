İnegöl\'de Kaza: İki Kişi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü İzzet G. (77) ve yanındaki eşi Emine G. (77) yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzzet G. yönetimindeki 43 YA 930 plakalı otomobil ile Engin T. (55) idaresindeki 16 ALL 444 plakalı minibüs çarpıştı. Otomobil sürücüsü İzzet G. ile yanındaki eşi Emine G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edidi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.