İnegöl\'de Kuzen Kavgası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

31.05.2026 18:17
İnegöl'de kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, şüpheli kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali D., amcasının oğlu Mehmet D.'yi (42) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet D. ile amcasının oğlu Ali D. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. Bu sırada Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı. Mehmet D. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan yaralıya, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri öncülük etti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

