İnegöl\'de Motosiklet Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Eren G.'nin (17) yaralandığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne, 18 bin 677 TL ceza uygulandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Eren G., yönetimindeki 16 BHJ 941 plakalı motosikletle seyrederken, yola çıkan Hikmet K.'nin (47) kullandığı 31 AKR 669 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen Ahmet Eren G. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye, 18 bin 677 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.