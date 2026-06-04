İnegöl'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
04.06.2026 06:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan motosiklet 2 motosiklete çarptı; 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin emniyet şeridinde bekleyen 2 motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Serdar A.'nın (16) kontrolünü yitirdiği 16 BZF 637 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen Mahmut Y.'nin (26) kullandığı 16 BBS 997 plakalı motosiklet ile Barış U. (17) yönetimindeki 16 UB 808 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 3 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

06:30
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi’ne giremedi
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi
00:23
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
23:32
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 06:35:20. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.