Bursa'nın İnegöl ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hüseyin A. (21) idaresindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, Barbaros Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada yaralanan Hüseyin A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?