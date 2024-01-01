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İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İnegöl Ortaköy yolunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaza sonucunda başını asfalta vuran genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İnegöl\'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
01.01.2024 - 22:11,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İnegöl Ortaköy yolunda, Feridun Y. (26) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Savrularak başını asfalta vuran genç, ağır yaralandı.

Bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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