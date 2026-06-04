İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Alkollü ve Kaçtı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Alkollü ve Kaçtı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Alkollü ve Kaçtı
04.06.2026 07:43
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İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, alkollü sürücü yakalanarak 71 bin lira ceza aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuğra U. (17), ağır yaralandı. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü, aracından düşen plaka sayesinde tespit edilip gözaltına alındı. 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 71 bin lira para cezası kesildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Tuğra U.'nun kullandığı 16 BYE 279 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 16 BLR 829 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tuğra U., ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuğra U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAÇTI, PLAKASI KAZA YERİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmasında, kaçan sürücünün aracının plakasının da bulunduğu tamponun kaza yerinde düştüğü belirlendi. Plaka bilgilerini inceleyen ekipler, otomobil sürücüsü Mert Can G.'yi (24) evinin önünde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin lira olmak üzere toplam 71 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Alkollü ve Kaçtı - Son Dakika

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