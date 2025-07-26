İnegöl'de Motosiklet-Taksi Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Park Caddesi"nde, seyir halinde olan Emre K.'nin (28) sürdüğü 16 BCM 060 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmak isteyen Şaban Y. (49) idaresindeki 16 T 5564 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),