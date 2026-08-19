İnegöl'de Orman Yangını Denetimleri
Jandarma, İnegöl'de orman yangını riskine karşı denetimlerde bulundu ve vatandaşları uyardı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince orman yangını riskine karşı denetimler gerçekleştirildi.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda kontrol ve denetimlerini artırdı.
Ateş yakmanın yasak olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yangın çıkmasına neden olabilecek durumlar kontrol edildi.
Ekipler, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı.
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