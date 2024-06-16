İnegöl'de otomobil fabrika duvarına çarptıktan sonra devrildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Selçuk Y. (40) yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, İnegöl-Bursa kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fabrikanın bahçe duvarına çarptı.

Duvarı aşarak fabrika bahçesinde devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si, araçtan dışarı fırladı, bir kişi ise kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Hafif yaralanan kişiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin çarptığı duvarı aşarak bahçeye devrilmesi yer alıyor. Kayıtlarda, 2 kişinin araçtan dışarı fırlaması ve bir kişinin de kendi imkanlarıyla çıkması ile aracın alev alması bulunuyor.