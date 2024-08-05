İnegöl'de otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı

İnegöl\'de otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla atarak evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Fatma Ü. ve eşi Mesut Ü. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

05.08.2024 12:49
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, tek katlı evin duvarına çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Fatma Ü. (47) ile yanındaki eşi Mesut Ü. (47) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Fatma Ü.'nün kontrolünü yitirdiği 16 AKV 863 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarptı. Otomobilin ters döndüğü kazada Fatma Ü. ile eşi Mesut Ü. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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