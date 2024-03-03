Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda C.Y. idaresindeki 16 PA 976 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada B.A'nın kullandığı 16 KIZ 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Savrulan otomobillerden biri Abdullah D. yönetimindeki 16 AAT 118 plakalı motosiklete vurdu.
Kazada, sürücü Abdullah D. ile motosikletteki Önder Palabıyık (50) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Palabıyık, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil, önüne çıkan motosiklete çarptı. Kazada Metin A. ve Muhtar A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur'da Konak mahallesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Bartınlılar Derneği toplantısında yaptığı konuşmada, darbeci anlayışın milletin desteğiyle tarihe gömüldüğünü belirtti. Tunç, reformları hayata geçirerek darbecilerin ve vesayetçilerin bu karanlık gecelere bir daha tevessül edememeleri için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, projelerin hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini ve insanı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana gelen kazada, M.H. idaresindeki otomobil yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
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