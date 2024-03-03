İnegöl\'de Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Darbeci anlayışı tarihe gömdük

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Bartınlılar Derneği toplantısında yaptığı konuşmada, darbeci anlayışın milletin desteğiyle tarihe gömüldüğünü belirtti. Tunç, reformları hayata geçirerek darbecilerin ve vesayetçilerin bu karanlık gecelere bir daha tevessül edememeleri için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, projelerin hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini ve insanı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.