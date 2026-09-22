İnegöl\'de özel halk otobüsü 68 yaşındaki kadını ağır yaraladı, şoför gözaltında

İnegöl'de özel halk otobüsü 68 yaşındaki kadını ağır yaraladı, şoför gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü, 68 yaşındaki kadına çarptı; kadın ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi, otobüs şoförü gözaltına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Y. (68), ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan Yıldırım D.'nin (45) kullandığı 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü Zübeyda Y.'ye çarptı. Kazada Zübeyda Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zübeyda Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zübeyda Y.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Otobüs şoförü Yıldırım D. ifadesinin alınması için gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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