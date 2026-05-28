İnegöl'de Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

İnegöl\'de Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
28.05.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak ve dolu, vatandaşlara zorlu anlar yaşattı, sokaklar suyla doldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı mahallelerde oluşan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde aniden etkisini gösteren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeniceköy Mahallesi'nde etkili olduğu görülen yoğun yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Uzaktan hortumu andıran görüntüler mahalle sakinlerinde şaşkınlığa neden oldu. Yağış sırasında çakan şimşekler de amatör kameralara yansıdı.

Mahallede kısa süre etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. İnegöl'ün kırsal Akıncılar mahallesinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:41
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
20:35
116 yıllık efsane geri dönüyor
116 yıllık efsane geri dönüyor
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 21:09:52. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.