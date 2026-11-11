İnegöl'de sosyal medyadan alınan bitkisel ürün kadında hormon eksikliğine yol açtı - Son Dakika
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İnegöl'de sosyal medyadan alınan bitkisel ürün kadında hormon eksikliğine yol açtı

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İnegöl\'de sosyal medyadan alınan bitkisel ürün kadında hormon eksikliğine yol açtı
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İnegöl'de sosyal medyadan aldığı bitkisel ürünle rahatsızlanan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu. Böbrek üstü bezleriyle ilişkili hormon eksikliği tespit edilen kadın, 4 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medyada gördüğü bitkisel ürünü kullanarak kilo almaya çalışırken rahatsızlanan kadın, 4 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Sosyal medya üzerinden satın aldığı bitkisel ürünü kullandıktan sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan İrem Yakut, İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde böbrek üstü bezleriyle ilişkili hormon eksikliği tespit edilen Yakut, 4 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

İnegöl Devlet Hastanesinde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Esat Yıldırım, internet ve sosyal medya üzerinden satılan ruhsatsız ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kilo alma veya kilo vermenin tıbbi bir süreç olduğunu ve mutlaka hekim kontrolünde yürütülmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"İnternetten ya da sosyal medya üzerinden ruhsatsız, kaynağı belirsiz kişiler tarafından pazarlanan ürünlerin alınması durumunda bu ilaçların içerisinde kullanılmaması gereken maddeler bulunabilmektedir. Bu maddeler hastalarda ciddi yan etkilere neden olmakta ve hastaların sağlığını tehdit etmektedir. Yakın zamanda bir hastamız sosyal medya üzerinden kilo aldırıcı bir ürün almıştı. Hastanın daha sonra çeşitli yan etkiler ortaya çıkması üzerine endokrinoloji polikliniğine başvurdu. Hastaya yaptığımız tetkiklerde böbrek üstü bezleriyle ilişkili hormon eksikliği tespit ettik. Hastaya 4 haftalık bir tedavi uyguladık."

İrem Yakut da ürün kullanımının ardından yüzünde şişlik ve ödem oluştuğunu, vücudunun çeşitli bölgelerinde ağrıların yanı sıra halsizlik ve yorgunluk yaşadığını söyledi.

Hastanedeki tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Yakut, "İnsanların bu şekilde bilinçsizce internet üzerinden kilo almak amacıyla satılan ilaçları ve ürünleri kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Eğer zamanında başvurmasaydım kalıcı hasarlar ve çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilirdi. Buradan Hasan Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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