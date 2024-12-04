ŞOFÖRÜN CANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoför Kıyasettin Kara'nın cansız bedeni, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Tanker Kazasında Şoförün Cansız Bedeni Çıkarıldı - Son Dakika
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