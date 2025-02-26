İnegöl'de Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çeken Canlı Manken Sergisi - Son Dakika
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İnegöl'de Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çeken Canlı Manken Sergisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri teknoloji bağımlılığına farkındalık oluşturmak için canlı manken sergisi düzenledi. Sergi, öğrenciler tarafından 17 sahne ile gerçekleştirildi ve birçok yetkili katıldı.

26.02.2025 18:59
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Teknoloji bağımlılığına canlı mankenlerle dikkat çektiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Teknoloji bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için canlı manken sergisi düzenlendi.

Okulda düzenlenen sergide genç çağın teknoloji bağımlılığı canlı mankenlerle anlatıldı. Düzenlenen sergiye Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, bazı okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Lisesi müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Her yıl okulumuzda bir tema belirliyoruz. Bu yılki temamızda teknoloji bağımlılığıydı. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Çünkü hayatımıza bir şekilde artık giren teknoloji zamanımızı, arkadaşlıklarımızı, ilişkilerimizi, dostluklarımızı istila etti yavaş yavaş ve kendimize sanal bir dünya kurduk bundan dolayı. Buna dikkat çekmek, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, hepimizi bir şekilde bunun farkına varıp o bağımlılıktan kurtulmak adına bir adım atmamız için böyle bir çalışma yaptık. 17 sahnemiz var, bu 17 sahnede öğrencilerimiz canlı manken olarak görev aldılar. Biraz ironik, biraz komik, biraz abartı ama tamamen gerçekler üzerine kurulmuş 17 sahne ile farkındalığı birazcık daha ortaya dökelim ve kendimizi bu noktada eğitelim istedik" dedi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, "Yunus Emre Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemiz her zamanki gibi yine de güzel projelerden birisine imza atmış. Dijitalleşmenin ve internet ağının bütün dünyayı sarmış olduğu bir dönem içerisinde bağımlılıkla mücadele kapsamında özellikle dijital bağımlılığın bir mücadelesi kapsamında bir farkındalık oluşturmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir göz attığımızda gerçekten çok ilginç eserlerin olduğunu görüyoruz. Ben bu etkinlikten dolayı başta okul müdürümüze ve tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür edip, saygılar sunuyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da, "Milli Eğitim Müdürüm, Değerli İdarecilerimiz, Öğretmenlerimiz Sevgili Gençler bende sizi şahsı, kurumum ve Belediye Başkanı Alper Taban adına muhabbetle sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada böyle önemli bir etkinlikte aranızda bulunmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Zira teknoloji bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı derken son yıllarda günümüze girmiş olan bir olgu. Bununla ilgili tabi çok küçük yaşlar ve orta yaşlar olmak üzere çok yaygın bir şekilde maalesef hayatımızın içerisinde. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla bu şekilde bir program icra ettikleri için değerli okul yönetimimize, öğretmenlerimize ve gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizleri tekrardan muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, İnegöl, Güncel, Eğitim, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çeken Canlı Manken Sergisi - Son Dakika

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