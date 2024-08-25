Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ve römorkun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde H.Ç. yönetimindeki 16 Y 1298 plakalı traktör, kontrolden çıkarak römork ile birlikte devrildi.
Kazada sürücü ile A.M, S.D, A.T.Ç, A.Ö. ve A.A. yaralandı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen römorkun altında sıkışan yaralılardan bazıları, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de traktör kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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