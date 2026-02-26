İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu
26.02.2026 00:29
Bursa İnegöl'de jandarma, uyuşturucu üretim düzenekleriyle birlikte 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile üretim düzeneği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İnegöl ilçesinde bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Soner Ş.'ye (41) ait evde arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda kenevir bitkisi ile yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen havalandırma fanı, ısı ayar termostatı ve özel aydınlatma sistemi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve düzeneğe el konulurken, şüpheli Soner Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Jandarma, Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

