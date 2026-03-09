İnegöl'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yabancı uyruklu M.S'nin adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
