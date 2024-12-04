Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turgutalp Mahallesi Emek Sokağı'nda, Selime B'nin (87) yalnız yaşadığı evde mutfakta yemek yaparken ocağın alev alması sonucu yangın çıktı.
Olay sırasında dumandan etkilenen yaşlı kadın, evde mahsur kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Evde küçük çapta hasara yol açan yangını söndüren itfaiye ekipleri, kadını evden çıkardı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selime B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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