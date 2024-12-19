Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 15 metreye kadar düştüğü ilçede, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yoğun siste araçlarıyla yolculuk ederken güçlük çeken sürücüler, farlarını yakıp yavaş ilerledi.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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