İnegöl'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza

İnegöl\'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza
04.03.2026 06:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 24 bin lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki 16 BZM 114 plakalı otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.

Otomobilin çekilmesine engel olmak amacıyla aracın önünde bekleyen sürücünün babası, ekiplere "Kafana göre ceza yazamazsın." diyerek tepki gösterdi.

30 gün süreyle trafikten menedilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Hastane, İnegöl, Güncel, Bursa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
04:41
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 07:43:45. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.