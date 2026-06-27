İnegöl Devlet Hastanesi\'nde Yangın

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde elektrik panosunda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Hastanenin Acil Servis bölümünde bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden hastane personeli, yangına anında müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Tedbir amacıyla bilgi verilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine, elektrik panosunda meydana gelen küçük çaplı yangının hastane personelinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

Yangının hasta ve çalışanların güvenliğini olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmadığını ifade eden Arslan, tedbir amacıyla itfaiye ekiplerine bilgi verildiğini ve gerekli kontrollerin yapıldığını kaydetti.

Kaymakam Arslan, hastanedeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü belirterek, olayla ilgili gerekli incelemelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.