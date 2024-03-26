İngiliz Aktivist: İsrail'e Silah Satışı Durdurulmalı - Son Dakika
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İngiliz Aktivist: İsrail'e Silah Satışı Durdurulmalı

İngiliz aktivist Eldin Fahmy, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine verdiği tedbir kararının, İngiltere ve diğer ülkelerin İsrail'e silah ve cephane satışını durdurması için yeterli olduğunu söyledi. İngiltere'de İsrail'e tepki gösteren göstericiler, Elbit Systems'ın fabrikalarının kapatılması ve satışlarının sonlandırılması talebiyle protesto düzenledi. Fahmy, Elbit'in İngiltere'deki faaliyetlerini gizli tuttuğunu ve İsrail'e silah tedarik ettiğini belirtti. UAD'nin verdiği tedbir kararının, ülkelerin harekete geçmesi için işaret olduğunu söyleyen Fahmy, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması gerektiğini ifade etti. Gazze'deki duruma ilişkin konuşan diğer bir aktivist Zoe Goodman ise İngiltere'nin silah satışını durdurmak istemediğini ve İsrail saldırıları için benzer tedbirleri almadığını belirtti.

26.03.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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İngiliz aktivist Eldin Fahmy, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail aleyhine verdiği tedbir kararının, İngiltere ve diğer ülkelerin İsrail'e silah ve cephane satışını durdurması için yeterli olduğunu söyledi.

İngiltere'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki veren göstericiler, merkezi Bristol kentinde bulunan ve " Gazze'deki soykırımın suç ortağı" olmakla itham edilen İsrailli savunma firması Elbit Systems'ın fabrikalarının kapatılması ve satışlarının sonlandırılması talebiyle çok sayıda protesto düzenledi.

AA muhabirine konuşan İngiliz aktivist ve Bristol Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Öğretim Üyesi Eldin Fahmy, Elbit'in İngiltere'deki faaliyetlerini "oldukça gizli" tuttuğunu kaydetti.

Fahmy, "İsrailli silahlı insansız hava aracı (SİHA) üreticisi ve İngiliz hükümetiyle ortak girişim" olarak nitelendirdiği Elbit'in, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde "Filistinlilere karşı kullanılan" silahları İsrail'e tedarik ettiğini belirtti.

UAD'nin Gazze'deki Filistinlilere karşı İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine ilişkin yürütülen davada verdiği tedbir kararının, ülkelerin harekete geçmesi için işaret olduğunu söyleyen Fahmy, "Soykırım ihtimali, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması için yeterli olmalı. Soykırımın suç ortağı olamayız." dedi.

Fahmy, İsrail'in Gazze'de "soykırım yaptığını" dile getirerek, "Bu suça ortak olmaktan kaçınmak için İngiltere hükümetinin İsrail'e tüm silah satışlarını askıya alması zorunlu." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a İsrail'in olası kara saldırısına ilişkin Fahmy, "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı Refah'tayken buraya girmek bir başka soykırımı doğuracak, barbarlıkta bir adım daha atılacaktır." ifadesini kullandı.

"İngiltere, çok para kazandığı silah satışını durdurmak istemiyor"

Gazze'deki gelişmeler hakkındaki görüşleri nedeniyle İşçi Partisinden ayrılan bağımsız Bristol Kent Konseyi üyesi Zoe Goodman de Bristol'de yaşayan çoğu kişinin, kentin dış kesimlerinde 2 Elbit fabrikası bulunduğunu bildiğini ancak orada üretilen ürünlerin "doğrudan İsrail'e tedarik edilerek Filistinlileri öldürmek için kullanıldığının farkında olmadığını" söyledi.

Goodman, "Burada faaliyet göstermeleri ve Bristol'de olup daha sık protesto düzenlemiyor olmamız şok edici." dedi.

İngiltere'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus firmalara "hızlıca" yaptırım uyguladığını anımsatan Goodman, ülkesinin İsrail saldırıları için benzer tedbirleri almakla ilgilenmediğine işaret etti.

Goodman, söz konusu "ilgisizliği" silah ve cephane satışından edinilen karla ilişkilendirerek "İngiltere, çok para kazandığı silah satışını durdurmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerde (BM) alınacak bir kararda ABD ve İngiltere'nin veto yetkisi veya çekimser oy kullanmaması halinde Gazze'deki durumun kolaylıkla çözülebileceğini savunan Goodman, iki ülkenin konuya yaklaşımının "İsrail'e silah tedarik etmemek ve İsrail'i uluslararası toplumdan dışlamak" şeklinde olması gerektiğini dile getirdi.

Goodman, Refah'taki duruma ilişkin de "Dünyanın yeterince konuşmadığı ortada. Ekimde 'yeter' demeleri gerekirdi fakat öylece durup bunların yaşanmasına göz yumdular." diye konuştu.

Elbit Systems önünde protesto yapanların firmayı çevreleyen tel örgüye oyuncaklar, balonlar ve çocuk giysileri asmaları üzerine Goodman, "(Gazze'de) yaşananları temsil etmesini istedik. Bütün bunlar Gazze'de insanların öldürülmesi ve işlenen soykırım suçuyla ilgili. Bu devam edemez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Aktivist: İsrail'e Silah Satışı Durdurulmalı - Son Dakika

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